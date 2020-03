Publié il y a 4 heures / Actualisé il y a 54 minutes

Matante Rosina cherche de nouvelles activités pendant le confinement. Elle ne pourra même pas boire le café sur sa terrasse ce vendredi matin, au risque d'être mouillée par la pluie qui s'annonce sur la quasi-totalité de l'île. Les habitants de Saint-Leu, Saint-Benoît et Saint-Denis seront plus chanceux avec du soleil dès les premières heures de la journée. Pour les autres, il faudra attendre l'après-midi pour que les rayons de soleil viennent réchauffer la kaz et les coeurs. Quel temps fait-il chez vous ? (Photo rb/www.ipreunion)

