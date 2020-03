Le gouvernement débutera l'envoi des chèques énergie aux Français qui en bénéficient au cours de la semaine prochaine. Le chèque énergie permet aux ménages les plus modestes de payer leurs factures d'énergie de leur logement. Ces chèques, d'un montant moyen de 150 ?, parviendront automatiquement aux ménages éligibles. Nous publions ci-dessous le communiqué du ministère de la Transition écologique et solidaire.

Compte tenu de l’état d’urgence sanitaire et des mesures de confinement mises en œuvre pour faire face à l’épidémie de coronavirus, la distribution des chèques prendra plus de temps que prévu initialement. Le ministère, l’Agence de services et de paiements et la Poste mettent tout en œuvre, pour que l’envoi des chèques énergie se fasse dans les meilleures conditions à partir du début du mois d’avril jusqu’au mois de mai 2020. Les délais d’acheminement, compris normalement entre 2 et 4 jours, pourraient être légèrement rallongés du fait de la réduction de service de la Poste en période de confinement.

Pour protéger les plus vulnérables, le Gouvernement a également décidé de prolonger la trêve hivernale de deux mois et de soutenir les plus petites entreprises qui rencontreraient des difficultés pour payer leurs factures d’électricité et de gaz.

" Pendant cette période de crise, les mesures de solidarité destinées aux Français les plus vulnérables doivent bien entendu continuer d’être assurées. C’est pourquoi cette année encore nous aidons près de 5,5 millions de foyers français à payer leurs factures d’énergie par un geste simple, automatique et facile d’accès pour ceux qui en bénéficient. " a déclaré aujourd’hui Élisabeth Borne, ministre de la Transition écologique et solidaire, à l’occasion du lancement de la campagne d’envoi des chèques énergie aux Français.

Le chèque énergie est envoyé automatiquement par voie postale aux personnes éligibles : pour le recevoir aucune démarche n’est nécessaire, il suffit d’avoir déclaré ses revenus l’année dernière auprès des services fiscaux. Cette année, ce sont près de 5,5 millions de ménages qui recevront dans leur boîte aux lettres un chèque pour les aider à payer leurs factures d’énergie de leur logement. Il est d’un montant de 150 € en moyenne, et peut atteindre 277 € selon les revenus et la composition du ménage concerné.

Pour l’utiliser, les bénéficiaires peuvent le présenter à leurs fournisseurs d’énergie en ligne, par courrier ou bien en mains propres, jusqu’au 31 mars 2021.

Compte tenu des mesures de confinement liées au Coronavirus, afin d’éviter tout délai de prise en compte du chèque énergie, il est vivement recommandé de privilégier, lorsque cela est possible, une utilisation en ligne du chèque énergie, le délai de traitement des chèques énergie adressés par courrier aux fournisseurs d’énergie étant susceptible d’être allongé pendant la période de crise sanitaire.

Les ménages bénéficiaires peuvent ainsi régler avec leur chèque énergie :

· les factures des fournisseurs d’électricité, de gaz, de fioul domestique ou d’autres combustibles de chauffage (bois, etc.) ;

· les charges de chauffage incluses dans les redevances de logements-foyers conventionnés à l’aide personnalisée au logement (APL) ;

· certaines dépenses liées à la rénovation énergétique du logement, réalisées par un professionnel certifié.

Tous ces professionnels sont tenus d’accepter le chèque énergie.

A noter : parmi les ménages éligibles, près de 800 000 ménages ont choisi la pré-affectation de leur chèque énergie pour 2020, c’est-à-dire la transmission automatique de leur chèque énergie à leur fournisseur dès la mi-avril : le montant de leur chèque est ainsi directement déduit de leurs factures, pour encore plus de simplicité et d’automaticité. La pré-affectation peut être demandée en ligne, ou en contactant l’assistance utilisateurs chèque énergie.