Continuité pédagogique : problèmes de connexion et fracture numérique

L'île continue son confinement, parti pour durer. Pas plus tard que ce vendredi 27 mars 2020, le premier ministre Edouard Philippe a annoncé la prolongation officielle de ce confinement pour deux semaines au moins, soit jusqu'au 15 avril. La Réunion compte désormais 145 cas de Covid-19, 108 sont importés de Métropole et au moins 14 sont des cas autochtones. Quatre personnes sont toujours en réanimation. L'ARS a annoncé ce vendredi prévoir la mise en place de dépistages précoces ciblés pour limiter la propagation du virus. Restez avec nous, nous suivons en live au cours de la journée les dernières actualités liées au coronavirus

Coronavirus: 299 morts en 24 heures, la la vague épidémique déferle sur la France

Comme attendu, le Premier ministre a annoncé vendredi une prolongation du confinement jusqu'au 15 avril, pour tenter d'interrompre la propagation du coronavirus qui a fait près de 2.000 morts en France et déferle désormais sur l'Ile-de-France.

Est-ce bien le moment de rechercher un bouc-émissaire ?

La polémique autour de la gestion de la crise sanitaire du covid-19 qui touche actuellement La Réunion ne cesse d'enfler. A la peur légitime de tout un chacun d'être contaminé, s'ajoute une défiance croissante envers les pouvoirs publics. Le préfet de La Réunion, Jacques Billant et la directrice de l'ARS, Martine Ladoucette cristallisent cette colère grandissante. Alors que la France et La Réunion sont en guerre contre un ennemi mortel et invisible, est-ce bien le moment de rechercher un bouc-émissaire ?

Covid-19 : point d'étape sur la première semaine de continuité pédagogique

Depuis le lundi 23 mars 2020, l'académie a mis en place différents dispositifs, afin d'assurer l'accueil des enfants des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire, assurer la continuité des apprentissages à distance, permettre de garder le contact entre les équipes pédagogiques et les familles, et, dans un mode dégradé, assurer la continuité des activités administratives des services. Au bout d'une semaine, le rectorat fait le point et observe quelques limites notamment les problèmes de connexion.

La pa Météo France i di, sé zot i di

Matante Rosina va se lever avec un grand sourire pour commencer le week-end. Il y aura du soleil partout, pour tout le monde dans les premières heures de la journée. C'est après que ça se gâte. Une perturbation va arriver par le sud de La Réunion dans l'après-midi. Saint-Pierre, Saint-joseph et Saint-Philippe seront arrosés pendant cette 12ème journée de confinement général.