Maurice Cérisola est décédé d'un accident cardiaque ce samedi 28 mars 2020. Dirigeant de la société Crête d'or, ancien président de l'association pour le développement industriel de La Réunion, il était âgé de 78 ans.

Né à Pointe à Pitre en Guadeloupe, Maurice Cérisola vivait à La Réunion, son île d'adoption, depuis plusieurs dizaines d'années. Figure majeure de l'économie locale, il avait dirigé la société agroalimentaire Crête d'or, pendant près de 20 ans.

Il a aussi présidé l'Adir, il occupait actuellement la préidence de l'institut d'administration des entreprises (IAE) et de La Réunion économique

Les réactions

• Michel Fontaine, maire de Saint-Pierre

"Nous venons d’apprendre le décès de Maurice Cerisola, Cet ingénieur qui dirigea la société Crête d’Or était une figure du monde économique de La Réunion, il multiplia ses responsabilités au sein de divers organismes et autres conseils d’administration dont il présida aux destinées de certains d’entre eux.

De nombreuses distinctions et décorations lui furent décernées, c’est incontestablement un homme d’action et d’envergure que perd La Réunion. Engagé dans le monde associatif, il milita inlassablement pour le développement industriel de La Réunion.

J’ai partagé de nombreuses actions à ses côtés au sein du Rotary Club et je peux témoigner de son dévouement".

• Maurice Gironcel, maire de Sainte-Suzanne

Maurice Cerisola s'est éteint ce soir. Il était un grand défenseur de l'économie Réunionnaise. Nous avons eu de nombreuses fois l'occasion de travailler ensemble. C'était un homme investi, un industriel engagé. J'adresse mes plus sincères condoléances à sa famille et ses proches. Les circonstances ne nous permettront pas de lui rendre un dernier hommage, l'hommage qu'il mérite. Nous l'accompagnerons donc par nos pensées, et je suis convaincu que nous serons très nombreux à penser à ce Réunionnais de l'économie.

• Daniel Moreau, président de l'association pour le développement industriel de La Réunion

Avec la disparition de Maurice Cérisolz c'est une personnalité passionnée pour La Réunion, son développement économique et sa production locale, qui nous

quitte. Son engagement a été total dans toutes les responsabilités qu'il a assumées, en particulier en tant président de l'Adir mais aussi comme directeur général de l'entreprise Crête d'Or et plus récemment Président de l'IAE et du Cluster Maritime de notre Ile.

On retiendra de lui sa célèbre phrase "jouons groupés" plus que jamais d'actualité pour notre territoire.

Merci Maurice pour ton engagement sans faille pour La Réunion Nous assurons à son épouse et à tous ses proches notre profonde compassion et leur adressons nos sincères condoléances

• Association réunionnaise interprofessionnelle de la pêche et de l’aquaculture (Aripa)

Le président de l’Aripa se dit attristé par la nouvelle de la disparition de Maurice Cerisola. "C’est un bâtisseur et un défenseur de La Réunion qui nous quitte et qui manquera à tous les secteurs de production locale de notre île". Maurice Cerisola a beaucoup oeuvré de tout temps, mais principalement en 2009 pour que la pêche réunionnaise trouve sa voie en encourageant et en appuyant la construction interprofessionnelle. Le président de l’Aripa présente ses plus sincères condoléances à toute sa famille et à tous ses proches.