- Le nombre de cas explose à La Réunion avec 38 nouveaux patients

- Coronavirus : 591.971 cas confirmés et 27.090 décès

- Transfert des malades et stockage de masques : à La Réunion, l'armée se mobilise contre le Covid-19

- Plus simple pour communiquer en période de confinement

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Temps clément et petite brise légère

Le nombre de cas explose à La Réunion avec 38 nouveaux patients

La Réunion et toute la France entament leur 13ème jour de confinement ce dimanche 29 mars 2020. La Réunion compte désormais 183 cas de Covid-19, 126 sont importés de Métropole et au moins 17 sont des cas autochtones. Trois personnes sont toujours en réanimation et une quatrième en est sortie. Ce samedi, le Premier ministre a prévenu que les "les 15 premiers jours d'avril seront difficiles, plus encore que les 15 jours qui viennent de passer".

Coronavirus : 591.971 cas confirmés et 27.090 décès

Par centaines, le terrible décompte des morts du nouveau coronavirus a continué de s'alourdir samedi en Europe, particulièrement en Italie et en Espagne, mais la pandémie avance aussi à grande vitesse aux Etats-Unis, où Donald Trump a finalement renoncé à placer New York en quarantaine.

Transfert des malades et stockage de masques : à La Réunion, l'armée se mobilise contre le Covid-19

Jeudi 26 mars, le président Emmanuel Macron a annoncé le déploiement du porte-hélicoptères amphibies Mistral à La Réunion et à Mayotte. Celui-ci arrivera entre le 4 et le 8 avril 2020 dans le sud de l'océan indien. Ses missions, jusqu'ici peu comprises, ont été explicitées par le commandant supérieur des FAZSOI. L'armée se mobilise pour lutter contre la propagation du virus, et le porte-hélicoptères servira à acheminer du matériel médical, transférer les malades en cas de besoin et stocker les masques si nécessaire.

Changement d'heure : plus simple pour communiquer en période de confinement

En cette période de confinement chacun est tenu de rester chez soi et le trafic aérien est réduit au strict minimum. Autant dire que si vous aviez prévu d'aller voir vos proches en Métropole ou ailleurs ce n'est pas pour maintenant. Mais fort heureusement, le changement d'heure dans l'Hexagone tombe à pic. Les Métropolitains sont passés à l'heure d'été dans la nuit, résultat : plus que 2h de décalage horaire et ce n'est pas de refus quand il s'agit de passer un coup de téléphone pour prendre des nouvelles bien méritées en ces temps d'épidémie.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Temps clément et petite brise légère

C'est un beau ciel qui se profile au-dessus de nos têtes pour ce dimanche 29 mars 2020. Le vent s'annonce faible. Quelques nuages sont à craindre nous dit Matante Rosina mais elle ne voit pas grand chose et elle a perdu ses lunettes... Pouvez-vous l'aider ? Quel temps fait-il chez vous ?