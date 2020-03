Les hommages se poursuivent à La Réunion après le décès de l'industriel Maurice Cérisola survenu ce samedi 28 mars à l'âge de 77 ans

• Ericka Bareigts, députée de Saint-Denis

La disparition brutale de Maurice Cérisola est une triste nouvelle pour notre territoire. Il fait partie de ces personnes qui ont contribué à la transformation industrielle de notre île. Il a participé au développement et à la structuration de la filière avicole ce qui nous permet en ces temps difficiles d’assurer en partie notre sécurité alimentaire. Création d’activité et d’emplois locaux, l'industrie réunionnaise peut être reconnaissante envers Maurice Cérisola.

À sa famille et ses proches, aux différents présidents de l’Adir, j’adresse mes sincères condoléances.

• David Lorion, député de Saint-Pierre

C’est avec beaucoup de tristesse que je viens d’apprendre le décès de M. Maurice Cérisola. Comme tous les réunionnais, je perds aujourd’hui un ami pour lequel j’éprouve un immense respect et beaucoup de reconnaissance.

Respect et reconnaissance notamment pour ce qu’il a fait durant toute sa vie en faveur du développement économique de notre île. Entrepreneur dans l’âme, il a notamment initié et accompagné la société Crête d’or à l’Etang Salé jusqu’à sa retraite. Il fut un grand président de l’Adir durant treize ans, reconnu par ses pairs, défenseur inlassable du développement industriel de notre île. Ce besoin d’entreprendre était l’une de ses principales préoccupations qui l’a amené à continuer cet engagement au sein dumonde associatif.

J’avais de l’admiration pour ses grandes qualités humaines, son écoute, son sens de l’engagement et de l’amitié. Bienveillant, il prodiguait toujours de judicieux conseils nés de sa longue expérience de la vie économique.

Récemment encore, lors de nos dernières rencontres, il m’avait fait part de ses nouveaux projets et réflexions qu’il ne manquait jamais de défendre avec l’ardente passion qui était la sienne notamment quand il s’agissait de la place de La Réunion dans l’Océan indien et dans la France.

C’est une importante figure de notre île qui disparait.

Je tiens à adresser mes plus tristes condoléances à l’ensemble de sa famille, à tous ses amis et aux entrepreneurs de La Réunion et à leur témoigner tout mon soutien dans cette épreuve difficile.

Adieu Momo.

• Farid Mangrolia, référent La République En Marche !

C’est avec tristesse que j’apprends le décès de Maurice Cérisola. Il a beaucoup oeuvré pour l’industrie réunionnaise et à donné de son temps et de son énergie en dirigeant l’Adir et en président l’IAE.

Nous perdons aujourd’hui un homme qui a participé pendant des décennies au dévelop-pement économique de notre ile. Maurice Cérisola, était un visionnaire et un conquérant.

A toute sa famille et à ses proches, je présente mes sincères condoléances.

• Cluster Maritime de La Réunion

C’est avec une grande tristesse que l’équipe du Cluster Maritime de La Réunion vient d’apprendre le décès de notre président et ami Maurice Cerisola.

Nos premières pensées vont vers son épouse et ses enfants à qui nous adressons nos condoléances. Le monde maritime et plus largement le monde économique perd aujourd’hui une grande figure et un infatigable combattant pour le développement notre île.

Son message raisonnera pour toujours dans nos cœurs et nos esprits : " jouons groupés ".

Le confinement lié au covid 19 ne nous autorisera malheureusement pas à nous réunir pour honorer sa mémoire comme il l’aurait mérité, nous pouvons néanmoins faire en sorte que les temps d'introspection liés à ces conditions nous permettent de nous recueillir en sa mémoire.

Avec toute notre affection : bon vent à toi Maurice, repose en paix.

• Jean-Claude Lacouture, maire de l'Etang-Salé

Maurice Cérisola a marqué de son empreinte le développement économique de L'Etang-Salé. Capitaine d'industrie, il a toujours milité pour la création de filières de production locale. Le monde économique réunionnais pleure sa disparition.

Le Conseil Municipal de L'Etang-Salé se joint à moi pour adresser nos plus sincères condoléances à sa famille.