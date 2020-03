BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce lundi matin 30 mars 2020



- La Réunion passe la barre des 200 cas, la quatorzaine se durcit pour les voyageurs

- Coronavirus: déjà plus de 33.000 morts sur la planète

- Victimes du confinement, les gîtes de montagne sont à l'arrêt

- Prudent, l'EFS continue ses collectes sur rendez-vous

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Un temps maussade et gris

La Réunion passe la barre des 200 cas, la quatorzaine se durcit pour les voyageurs

Ce lundi 30 mars 2020, La Réunion entre dans son 14ème jour de confinement, comme l'ensemble du territoire national. Dimanche, 24 nouveaux cas confirmés de covid-19 ont été recensés par l'agence régionale de santé (ARS). Au total 207 personnes ont été contaminées depuis l'apparition du premier cas le 11 mars 2020. Au moins 20 cas sont autochtones. Ce lundi marque également le renforcement du dispositif de confinement pour les voyageurs arrivant sur l'île. Ils ne pourront désormais plus regagner directement leur domicile et seront hébergés dans des logements spécialement réquisitionnés par le préfet Jacques Billant. La commune de la Possession s'apprête à vivre sa première soirée sous couvre-feu, de 20h à 5h du matin. Suivez avec nous, minute par minute, l'évolution de la crise sanitaire.

Coronavirus: déjà plus de 33.000 morts sur la planète

Les deux pays les plus endeuillés par le nouveau coronavirus, Italie et Espagne, affichaient toujours dimanche de très lourds bilans et des hôpitaux surchargés, mais espéraient approcher enfin du pic de la pandémie, qui reste à venir pour les Etats-Unis, malgré plus de 130.000 cas déjà confirmés. Dans le monde le virus a déjà tué plus de 33.000 personnes

Victimes du confinement, les gîtes de montagne sont à l'arrêt

Avec le confinement, le tourisme en prend un coup. Les gîtes de montagne sont en première ligne. Habitués à recevoir les Réunionnais comme les touristes, en semaine comme en week-end, ils sont aujourd'hui fermés en attendant des jours meilleurs. Confinés dans les cirques, ces hôtes n'ont plus aucune rentrée d'argent et s'attendent à ce que la crise économique se prolonge bien au-delà de la crise sanitaire. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Prudent, l'EFS continue ses collectes sur rendez-vous

Pas de repos pour l'Etablissement français du sang (EFS) en ces temps de confinement. Les collectes se poursuivent mais sur rendez-vous. Les donneurs peuvent contacter le 0262 90 53 07 pour prendre rendez-vous, sur la proposition de collectes des jours à venir. En cas de suspicion de Covid-19, le don de sang sera évidemment refusé. Dès la prise de rendez-vous au téléphone, l'établissement vérifie bien par ailleurs que les donneurs n'ont pas de symptôme. Nous sommes à la mairie de La Possession pour suivre en direct une collecte de sang. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

La pa Météo France i di, sé zot i di – Un temps maussade et gris

Toujours bien confinée chez elle avec Miyu, son chat, sur le genoux et sa poule Nounette dann park volay, Matante Rosina a eu tout le temps de consulter le fond de sa tasse de café. Elle a vu que le temps sera maussade et gris ce lundi 30 mars 2020. C'est vrai chez vous ?