La situation sanitaire actuelle met en veille la culture. La Confrérie des Gens de la Mer et ses bénévoles se mobilisent. Ils proposent pendant la durée du confinement de faire une conférence à distance, tous les 15 jours, sur le patrimoine maritime réunionnais. Les naufrages seront à l'honneur.

"Nous sommes en mouvement depuis 24 ans, toujours avec le même objectif : la recherche et la valorisation du patrimoine maritime réunionnais. En matière d’innovation, nous ne sommes jamais à la traine" explique Éric Venner de Bernardy de Sigoyer, le Président fondateur. "En 2014, nous étions pionniers dans l’utilisation de la photogrammétrie, de l’imagerie 3D, pour nos recherches. Aujourd’hui, c’est avec le même souci d’efficacité que nous nous lançons dans ces conférences à distance. De plus, c’est une occasion unique d’ouvrir notre patrimoine au monde entier" continue-t-il.

En effet, l’ouvrage de la Confrérie " Une histoire maritime réunionnaise – 20 ans de recherches " est en téléchargement libre depuis 2017. Près de 1000 personnes ont pu ainsi l’acquérir gratuitement. 250 d’entre eux sont d’ailleurs répartis dans le monde entier, Brésil, Australie, Afrique du Sud, Belgique, Métropole, Haïti, Guadeloupe, Polynésie, Portugal, Madagascar et l’ile soeur Maurice.

Cette initiative permettra un rayonnement fort d’un patrimoine maritime réunionnais riche et souvent méconnu.



Le programme des conférences à distance



• Le samedi 4 avril à 16h (heure locale) Christian Desseigne et Cendrine Molina présenteront le naufrage du Warren Hastings à Saint Philippe. Pendant 45mn, ils retraceront l’histoire du navire et son naufrage, le 14 janvier 1897, à l’aide de nombreuses images. Le rôle prépondérant des Réunionnais, lors du sauvetage, sera mis à l’honneur. La conférence sera suivie par 45 minutes de questions-réponses animées via une plateforme interactive de vidéo en ligne.



• Le samedi 18 avril à 16h (heure locale), Conférence sur le naufrage de L’Élise,le 5 juillet 1931 à Saint-Denis. Une goélette et sa drôle d’histoire d’un 14 juillet raté. La conférence sera suivie d’un temps de question-réponse.



Comment s’inscrire ?

Les conférences sont gratuites. Il suffit d’avoir un ordinateur ou une tablette et de s’inscrire sur le lien suivant : www.billetweb.fr/conference-en-ligne-de-la-confrerie



15 minutes avant la conférence, un mail est envoyé avec un lien pour rejoindre la conférence en ligne. Aucun logiciel n’est demandé. Il vous sera ainsi possible de discuter directement avec les conférenciers.