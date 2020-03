Publié il y a 48 minutes / Actualisé il y a 46 minutes

L'activité orageuse aborde l'ouest, le nord et l'est de l'île, ces orages se maintiennent durant la nuit et pourront donner de bons cumuls de pluie notamment sur la région ouest où le seuil de fortes pluies pourrait être localement dépassé, annonce Météo France. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.comà

