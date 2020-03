Publié il y a 7 minutes / Actualisé il y a 7 minutes

Le Marion Dufresne a quitté ce lundi 30 mars 2020 La Réunion pour faire route vers les archipels Crozet et Kerguelen puis les îles Saint-Paul et Amsterdam, administrés par la collectivité des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF). (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

