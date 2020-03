BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce mardi matin 31 mars 2020



- Covid-19 : 224 cas à La Réunion dont un premier cas de transmission autochtone

- Coronavirus: la France dépasse la barre des 3.000 décès à l'hôpital

- Grand Raid : les tirages au sort auront finalement lieu le 4 mai

- Cas importé ou cas autochtone, on vous explique la différence

- Contrairement à ce qu'elle fait pour la dengue, l'ARS ne communiquera pas sur la localisation des cas

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Petite pluie le matin, bonnes averses l'après-midi

Covid-19 : 224 cas à La Réunion dont un premier cas de transmission autochtone

Cela fait maintenant deux semaines jour pour jour que la France est soumise à des règles de confinement. Mardi 17 mars, à midi, les trajets non essentiels sont devenus interdits, les gestes barrières obligatoires, les attestations de déplacement dérogatoire sont devenus une habitude quotidienne. Peu à peu les restrictions se sont renforcées avec la réduction drastique du trafic aérien ou l'augmentation des amendes, désormais à 200 euros minimum. La Réunion affiche désormais 224 cas de covid-19 sur son sol, dont un tout premier cas de transmission autochtone, sans lien apparent avec les cas importés de Métropole. Suivez notre live.

Coronavirus: la France dépasse la barre des 3.000 décès à l'hôpital

Plus de 3.000 décès en hôpital, plus de 5.000 malades en réanimation: l'épidémie de coronavirus continue à mettre à l'épreuve les services hospitaliers français, en particulier désormais en Ile-de-France. Face à la maladie qui se propage, et dans l'attente des résultats des essais cliniques lancés sur certains traitements potentiels, l'Agence du médicament (ANSM) a pour sa part alerté lundi soir sur les possibles "effets indésirables graves" des médicaments actuellement testés.

Grand Raid : les tirages au sort auront finalement lieu le 4 mai

Le Grand Raid devrait se dérouler du 15 au 18 octobre 2020, des dates a priori "suffisamment éloignées pour espérer qu'elles soient maintenues", assurent les organisateurs de la course mythique. Mais son organisation et l'entraînement des participants sont chamboulés.

Cas importé ou cas autochtone, on vous explique la différence

Ce mardi 31 mars 2020 marque le début de la troisième semaine de confinement à La Réunion comme en Métropole. L'occasion de faire un retour rapide sur la différence entre les cas de covid-19 importés et les cas autochtones.

Contrairement à ce qu'elle fait pour la dengue, l'ARS ne communiquera pas sur la localisation des cas

Vous êtes nombreux a nous demander pourquoi l'Agence régionale ne donne aucune information sur la localisation géographique des cas de covid-19 dans l'île alors qu'elle le fait toutes les semaines pour la dengue. "Il n'y a pas de chaîne de contamination locale, c'est-à-dire aucun regroupement de cas qui se seraient contaminés dans une commune ou un quartier de la Réunion donc il n'y a pas lieu de communiquer sur la localisation des cas" estime l'ARS (Photo rb/www.ipreunion.com)

La pa Météo France i di, sé zot i di – Petite pluie le matin, bonnes averses l'après-midi

C'est sans regret que Matante Rosina reste confinée chez elle. Elle a vu dans le fond de sa marmite qu'il y aura une petite pluie ce mardi mtin 31 mars 2020 et de bonnes averses dans l'après-midi. Et chez vous que dit le ciel au-dessous de vos têtes ?