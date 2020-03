A défaut d'ouvrir ses portes au public, la salle de concert le Bizik organise des concerts virtuels, à suivre en direct sur sa page Facebook. Le 3 avril, Luc Joly et Cédric Ducheman offriront gratuitement aux spectateurs une performance live, pour égayer le quotidien des confinés.

Les salles de concert et autres établissements culturels ferment leurs portes, mais la musique ne s'arrête pas ! Après un premier concert confiné de Kanasel, le Bisik continue de vibrer au rythme de la musique ! Malgré les difficultés d’organisation, de reprogrammation et les écueils techniques, la salle de concert organise une soirée jazz ce vendredi 3 avril à 20 heures sur sa page Facebook.

Un nouveau concert virtuel avec deux invités : Luc Joly, et ses compositions parfois inédites en ouverture de soirée, et Cédric Ducheman (musicien entre autres de Paco Sery), qui présentera, depuis la Normandie où il est confiné, son dernier album " Tropicalism ", tout juste sorti.

Passionné de Jazz et de musiques improvisées, Luc JolyLuc Joly nous fera l'honneur de débuter notre soirée Jazz ce... Publiée par Bisik sur Mardi 31 mars 2020

Une bonne occasion de se retrouver au " Bisik virtuel " ce vendredi 3 avril à 20 heures, pour profiter d'une expérience inédite comme le résume Philippe Philippe Iglicki, spectateur enthousiaste du concert de Kanasel, sur sa page Photoph'île de La Réunion : " Du côté du public, donc je parle pour mon côté, je trouve ça dingue de constater qu'on est plus proche des autres du public que si on était à un vrai concert. Pourquoi ? Parce qu'il y a le fil de discussion. On écoute ; on peut danser ; on peut regarder ; on peut regarder, lire et participer ! On voit qui applaudit, qui discute, qui est content d'être là. Partout, ce sont des cœurs et des likes qui volent, et ça réchauffe le cœur. ! Que du bonheur !!! Et une proximité déconcertante dans le public ! "

Une soirée à ne pas rater pour les amoureux de jazz métissé et tous les amateurs de musique de qualité qui sera bien à l’honneur ce vendredi 3 avril, contre vents mauvais et Covid-19. Une soirée qui s’annonce quoi qu'il arrive, 100% jazz, improvisation et métissage !

Rendez-vous sur la page Facebook du Bisik ce vendredi 3 avril à 20h pour le découvrir et après le confinement sur scène pour son quartet Tropicalism mais aussi toujours aux cotés de Paco Sery, Alune Wade, Mokhtar Samba et bien d'autres pour qui il continue de tenir son rôle de " sideman " qui est l’essence même de sa vie de musicien.