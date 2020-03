Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Eclairs et gros coups de tonnerre se sont invités sur les régions ouest, le nord et l'est de l'île dans la nuit du lundi 30 mars au mardi 31 mars 2020. Météo France avait placé ces régions en vigilance orage pour la nuit. La zone instable a finalement quitté la Réunion par l'est ce mardi matin, la vigilance orage prend donc fin à 7 heures (Photo rb/www.ipreunion.com)

