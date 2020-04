BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce mercredi matin 1er avril 2020



- Covid-19 : 247 cas avérés à La Réunion, 6 personnes en réanimation

- La chloroquine bientôt soumise à des essais cliniques à La Réunion

- En France, le coronavirus a tué 499 personnes en 24 heures

- Le coronavirus emporte Pape Diouf, le dirigeant qui avait ramené l'OM vers les sommets

- Seychelles : le covid-19 paralyse l'économie

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Soleil le matin, pluie l'après-midi

Covid-19 : 247 cas avérés à La Réunion, 6 personnes en réanimation

Le confinement continue en France. Il est même renforcé pour les voyageurs qui arrivent sur le sol réunionnais, depuis ce lundi 30 mars la quatorzaine est obligatoire en centre d'hébergement dédié et non plus à domicile pour l'ensemble des voyageurs qui arrive à La Réunion. L'île affiche à présent 247 cas de Covid-19 au total, 23 nouveaux cas ayant été annoncés ce mardi dans la soirée. Six patients sont désormais en réanimation. Suivez notre live

La chloroquine bientôt soumise à des essais cliniques à La Réunion

Elle fait polémique y compris chez les scientifiques : la chloroquine peut désormais être prescrite contre le Covid-19. Encensé par le professeur Raoult, qui exerce à Marseille, le médicament pourrait être une piste de traitement. Si bien qu'une équipe de scientifiques péi a lancé une opération nommée "Proquine" et visant à mettre en place des essais cliniques de grande ampleur, dans les hôpitaux de l'île mais aussi dans le reste de la France. Un projet soutenu par la Direction générale de la santé et qui pourrait donc commencer d'ici peu. L'ARS appelle cependant à la prudence et à ne pas tomber dans la précipitation, les effets néfastes de la chloroquine étant bien réels.

En France, le coronavirus a tué 499 personnes en 24 heures

Trois mois jour pour jour après la première alerte de l'Organisation mondiale de la Santé sur des pneumopathies inexpliquées en Chine, la France a enregistré mardi une nouvelle hausse record du nombre de morts du coronavirus: près de 500 en 24 heures, soit un décès toutes les trois minutes.

Le coronavirus emporte Pape Diouf, le dirigeant qui avait ramené l'OM vers les sommets

Sa fine connaissance du football et des footballeurs avait contribué à ramener l'Olympique de Marseille sur la voie du succès: Pape Diouf a été emporté par le coronavirus mardi, à l'âge de 68 ans. Il n'y avait qu'un seul Pape à Marseille. Le très populaire dirigeant a succombé à la pandémie avant de pouvoir être rapatrié en France. Il est aussi la première victime officielle du Covid-19 au Sénégal.

Seychelles : le covid-19 paralyse l'économie

C'est l'ensemble de l'économie des Seychelles qui est paralysée par la propagation de l'épidémie du Covid-19. Depuis la semaine dernière, la grande majorité des visiteurs qui ont pu trouver un vol ont quitté le pays, laissant les établissements touristiques vides. Le tourisme qui est le premier pilier de l'économie des Seychelles emploie de nombreux Seychellois et travailleurs étrangers. Les hôtels ont presque fermé toutes leurs portes, faute de clients, du jamais vu. A ce jour 10 cas de coronavirus, tous importés, sont recensés dans l'archipel

La pa Météo France i di, sé zot i di – Soleil le matin, pluie l'après-midi

Matante est toujours soigneusement confinée chez elle avec son chat Miyu et sa poule Nounette. Elle a donc eu tout le temps de regarder tout au fond de sa marmite de riz. Elle a vu qu'il y aura du soleil ce mercredi matin 1er avril 2020. Elle a aussi vu qu'il y aura de la pluie dans l'après-midi. Et chez vous comment se passent les choses ?