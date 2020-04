BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce jeudi matin 2 avril 2020



- 281 cas de covid-19 à La Réunion, et 40 guérisons

- Le coronavirus, en hausse "exponentielle", a emporté 46.000 vies dont un nouveau-né

- Confinement : le personnel navigant échappe à la quatorzaine

- Ces manières de s'instruire sur internet pendant le confinement

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Un grand beau temps

281 cas de covid-19 à La Réunion, et 40 guérisons

La Réunion connaît à nouveau un bond dans son bilan avec 34 nouveaux cas de covid-19 annoncés ce mercredi par l'ARS. Ainsi l'île affiche 281 cas en tout depuis le début de l'épidémie. Des bonnes nouvelles cependant : le tout premier patient contaminé à La Réunion va mieux et est sorti de réanimation. Seules 3 malades sont dans ce service, au lieu de 6 la veille, et l'ARS annonce également 40 guérisons. Le ministère des Outre-mer a précisé ce mercredi que La Réunion appliquait des mesures fortes équivalentes à un "stade 3" bien que le nombre de cas ne justifie pas un changement de stade pour l'instant. Édouard Philippe pour sa part a évoqué la possibilité d'un déconfinement "régionalisé" à la fin de cette crise sanitaire. Suivez notre live

Le coronavirus, en hausse "exponentielle", a emporté 46.000 vies dont un nouveau-né

Le nouveau coronavirus a continué mercredi sa course cruelle à une vitesse "quasi exponentielle", fauchant des vies aux quatre coins du monde dont celle d'un bébé de six semaines aux Etats-Unis, devenu l'une des plus jeunes des 46.000 victimes de la pandémie.

Confinement : le personnel navigant échappe à la quatorzaine

Si depuis ce lundi 30 mars 2020 tous les passagers atterrissant à l'aéroport Roland Garros sont escortés dans ces centres de confinement obligatoires, les personnesl naviguant des deux compagnies encore opérationnelles - Air France et Air Austral - sont exemptés de quatorzaine. Seules quelques dispositions particulières sont mises en place pour limiter la propagation du covid-19.

Ces manières de s'instruire sur internet pendant le confinement

Alors que le confinement général se poursuit sur tout le territoire national, les MOOC (formations en ligne) fleurissent sur internet. Ces cours sur le net, gratuits et accessibles à tous, connaissent un essor remarquable depuis quelques semaines. Une manière de muscler son cerveau sans se déplacer. Dans la même veine, une application mobile mettant en réseau les élèves bloqués sur leurs devoirs et exercices s'avère particulièrement utile maintenant que les classes sont annulées. Tour d'horizon de ces idées pour vivre le confinement de façon futée.

La pa Météo France i di, sé zot i di – Un grand beau temps

Matante Rosina est toute contente. Bien confinée chez elle, elle a discuté avec Miyu son matou. Ils ont déterminé qu'il fera beau partout sur La Réunion ce jeudi 2 avril 2020. Ils ont aussi vu qu'il y aura une mer agitée avec quelques rafales de vent. Tout cela est vrai chez vous ?