Publié il y a 53 minutes / Actualisé il y a 51 minutes

La tempête Irondro est passé au stade de forte tempête tropicale ce vendredi 3 avril 2020. Elle continue de s'éloigner de La Réunion, et se trouve actuellement à 1860 km des côtes est de l'île. Elle ne présente donc aucun danger pour La Réunion. Le système devrait continuer de s'intensifier jusqu'à samedi matin selon les prévisions de Météo France, et la tempête devrait continuer sa trajectoire vers le sud-est, et donc continuer de s'éloigner des Mascareignes. Le système pourrait se transformer en cyclone d'ici 24 heures, sans menacer les zones habitées. (Photo Mtotec)

