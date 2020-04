BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce samedi matin 4 avril 2020



- 321 cas de covid-19 à La Réunion dont 11 cas autochtones

- Etats-Unis et Royaume-Uni dans la tourmente, lueur d'espoir en Europe

- Le confinement ce n'est finalement pas pour le volcan

- "Confiné.e.s mais cultivé.e.s" : les bibliothécaires de La Réunion mobilisés

- La pa Météo France i di, sé zot i di - La pluie arrive dans l'après-midi

321 cas de covid-19 à La Réunion dont 11 cas autochtones

Ce vendredi 3 avril 2020, l'ARS a annoncé 321 cas de covid-19 à La Réunion. 78% sont des cas importés, les autres sont directement liés aux passagers revenus de voyage ou bien sont autochtones. La définition a d'ailleurs changé ce vendredi, l'ARS annonçant s'aligner sur les concepts de Santé publique : désormais sont autochtones non seulement les cas sans lien avec les voyageurs rentrés à La Réunion, mais aussi les cas indirectement liés à ces cas importés. Une définition plus large donc qui fait passer le bilan des cas autochtones à 11 sur le sol réunionnais. La Réunion attaque un nouveau week-end de confinement, durant lequel les contrôles des forces de l'ordre vont se renforcer, alors que les prestations sociales sont versées à partir de ce samedi 4 avril, ce qui annonce une probable ruée dans les bureaux de postes et les banques.

Etats-Unis et Royaume-Uni dans la tourmente, lueur d'espoir en Europe

Encore très timidement, une lueur d'espoir commençait vendredi à percer en Europe à la faveur d'un certain ralentissement de la propagation du coronavirus, qui y a déjà fait plus de 40.000 morts, mais les Etats-Unis et le Royaume-Uni faisaient face à une explosion de la maladie. En France, on compte 588 nouveaux décès en 24 heures, 6.662 personnes sont en service de réanimation.

Le confinement ce n'est finalement pas pour le volcan

Troisième jour d'éruption au Piton de la Fournaise ce samedi 4 avril 2020. Compte-tenu du confinement - que le volcan transgresse au vu et au su de tout le monde -, le spectacle se déroule quasiment à huis-clos. La lave a jailli lundi à 12h20 d'une fissure situé sur le flanc est du volcan à environ 1,7 km du centre du cratère Dolomieu aux alentours de 1900 m d'altitude. L'ouverture se situe en léger contre-bas de l'éruption de février dernier. Retrouvez sur notre site toutes les images de l'éruption

"Confiné.e.s mais cultivé.e.s" : les bibliothécaires de La Réunion mobilisés

En raison du confinement, tous les établissements aux activités non-essentielles ont fermé leur portes au public. Parmi eux, les bibliothèques, les librairies, les médiathèques. Seulement, la culture est pour beaucoup une activité essentielle ! C'est le cas notamment pour les bibliothécaires de La Réunion, qui ont lancé l'initiative "Confiné.e.s mais cultivé.e.s". L'objectif : mettre à disposition des internautes des ressources numériques culturelles diverses et de qualité pendant le confinement

La pa Météo France i di, sé zot i di – La pluie arrive dans l'après-midi

Matane Rosina va faire sa lessive tôt ce samedi matin 4 avril 2020. Il a vu dans le fond de son jardin qu'il y aura des averses dans l'après-midi. Elle aussi vu que la mer sera agitée par une houle de 2 mètres à 2,5 mètres. Et chez vous comment est le temps ? (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)