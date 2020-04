Il va pleuvoir ce dimanche 5 avril 2020 et Matante Rosina est bien contente d'être confinée. Surtout qu'en plus des averses notre granmone a vu qu'il y aura des rafales de vent pouvant atteindre les 60 km/h. La mer sera agitée par une houle de 2,5 mètres, prévoir encore Matane Rosina. Comment se passent les choses au-dessus de vos têtes ? (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

DIMANCHE 05





Les nuages deviennent plus nombreux et le temps plus humide. Les averses se déclenchent aussi bien au vent que sous le vent.



Le flux de Sud-Est provoque des rafales de 50 à 60 km/h sur les régions sud-ouest et nord-est. La région Nord-Ouest est déventée.



La mer est agitée à forte. Houle de Sud-Ouest 2.5 à 3 m.