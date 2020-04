BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce



Covid-19 : 344 confirmés à La Réunion, les attestations sur mobiles acceptées

Nous sommes lundi 6 avril 2020, et encore une fois cette semaine commence par le confinement de la population. Près de trois semaines après le début du confinement, le nombre de cas confirmés de covid-19 continue d'augmenter : ce dimanche, 344 personnes étaient contaminées. Parmi les malades, 239 sont des cas importés, 58 des cas autochtones secondaires et 16 des cas autochtones. L'agence régionale de santé investigue encore sur 31 cas. Suivez notre live.

La psychiatrie laissée pour compte

Alors que la crise du COVID-19 chamboule l'organisation des services de santé, les unités psychiatriques se sentent laissées pour compte.

En effet, les mesures de sécurité ont tardé à être mises en place, et le matériel de protection manque cruellement à l'appel, dans des services où la prise en charge des patients est bouleversée par la situation sensible et inédite du confinement.

Plus de 8.000 morts en France et un confinement globalement bien respecté

Le confinement a été plutôt bien respecté ce week-end, compte tenu de la météo radieuse et du début des vacances scolaires dans l'Hexagone, a indiqué dimanche soir le gouvernement alors que le coronavirus a fait plus de 8.000 morts dans le pays, même si les courbes des décès et des entrées en réanimation marquent un ralentissement.

Piton de la Fournaise : la lave se rapproche de la RN2

Ce dimanche 5 avril 2020, le front de coulée s'est rapprochée de la RN2. Lors du dernier repérage aérien, l'Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise (OVPF) a estimé que le front de coulée se situait à 550 m d'altitude soit à environ 2,7 km de la route. A noter qu'à partir de 400m d'altitude les pentes seront nettement moins fortes ce qui aura pour conséquence de ralentir la propagation de la coulée. La deuxième éruption de l'année a débuté ce jeudi 2 avril aux alentours de 12h20 sur le flanc est du volcan, à l'intérieur de l'enclos.

La pa Météo France i di, sé zot i di – Quel temps fait-il chez vous ?

Matante Rosina a regardé la télé tard dans la soirée et d'un coup elle s'est levée trop tard pour prévoir le temps de ce lundi matin 6 avril 2020. Pouvez-vous l'aider et lui dire quel temps il fait chez vous ?