BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce mardi matin 7 avril 2020



- Covid-19 : 349 personnes contaminées sur l'île, les premières localisations de cas diffusées

- Deuxième éruption terminée : ce n'est qu'un au revoir...

- Le covid-19 a déjà tué plus de 73.000 personnes dans le monde

- Ces célébrités contaminées par le coronavirus

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Du beau temps sur l'île

Covid-19 : 349 personnes contaminées sur l'île, les premières localisations de cas diffusées

Le nombre de cas semble augmenter avec moins de rapidité sur l'île. Alors que les jours précédents, plus de 30 cas étaient parfois annoncés quotidiennement, ce sont 10 puis 5 nouveaux cas qui ont été confirmés quotidiennement depuis quelques jours. La Métropole, elle, voit son bilan s'alourdir avec 833 morts supplémentaires en l'espace de 24 heures. Une première carte de localisation des cas a fuité sur les réseaux sociaux. L'ARS confirme son authenticité en recommandant la prudence. On observe notamment une concentration des cas à Saint-Denis et Saint-Paul. Suivez notre live

Deuxième éruption terminée : ce n'est qu'un au revoir...

La seconde éruption de 2020 est déjà terminée... Après quatre jours d'activité seulement, le Piton de la Fournaise s'est figé et repart dans son sommeil. Plus aucune sismicité n'est observée et la lave a cessé de couler. Cette éruption fut particulière à plus d'un titre : confinés, les Réunionnais n'ont pas pu se rendre sur place alors que la lave était à nouveau visible depuis la nationale 2. A noter également une quantité impressionnante de cheveux de Pelé, et le risque - écarté désormais - d'un effondrement du cratère Dolomieu

Le covid-19 a déjà tué plus de 73.000 personnes dans le monde

Boris Johnson a été admis lundi en soins intensifs, nouveau développement dramatique d'une pandémie dont le bilan est reparti à la hausse dans certains pays européens et a franchi la barre des 10.000 morts aux Etats-Unis. Le Premier ministre britannique, 55 ans, est le seul chef d'Etat ou de gouvernement d'une grande puissance à avoir été contaminé par le nouveau coronavirus, qui a fait plus de 73.000 morts dans le monde.

Ces célébrités contaminées par le coronavirus

La pandémie de coronavirus, qui a fait plus de 70.000 morts dans le monde, n'épargne évidemment les célébrités. Des personnalités du monde de la musiques, des hommes et des femmes politiques, ou encore des sportifs ont été contaminés par le Covid-19. L'ancien ministre Patrick Devedjian, le saxophoniste camerounais Manu Dibango et le jazzman américain Ellis Marsalis sont décédés. La chanteuse britannique Marianne Faithfull a également rejoint la liste des personnalités publiques contaminées, tandis que le Premier ministre britannique Boris Johnson, présentant des symptômes 10 jours après son test positif, a été admis à l'hôpital ce lundi 6 avril 2020.

La pa Météo France i di, sé zot i di – Du beau temps sur l'île

Matante Rosina a une bonne nouvelle pour vous : le temps est clément sur l'île de La Réunion, ce mardi 7 avril 2020. Seulement quelques nuages à prévoir ici et là. Malgré le confinement, elle garde donc le sourire. En espérant ne pas s'être trompée.