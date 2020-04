BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce mercredi matin 8 avril 2020



- La Réunion compte 358 cas de covid-19 dont 4 en réanimation

- Nous aurions tant aimé vous montrer le travail difficile du personnel soignant

- Plus de 10.000 morts en France, le confinement encore resserré

- Sondage : comptez-vous fêter Pâques malgré le confinement ?

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Quelques petites averses et des températures de saison

La Réunion compte 358 cas de covid-19 dont 4 en réanimation

La Réunion poursuit son confinement tandis que le nombre de cas de covid-19 sur son sol semble ralentir. Ce mardi 7 avril 2020 ce sont 9 nouveaux cas qui ont été annoncés, portant le total à 358 cas dont 4 en réanimation. La préfecture et les conseils régional et départemental ont également annoncé plusieurs mesures en faveur des entreprises en ces temps de confinement. Des enveloppes supplémentaires ont été allouées par la Région et la préfecture se dit pour sa part prête à plus de souplesse pour les entreprises en grosse difficulté. Suivez notre live

Nous aurions tant aimé vous montrer le travail difficile du personnel soignant

Alors que l'épidémie de coronavirus fait rage à La Réunion avec 349 cas confirmés, la presse s'efforce depuis le début de la crise de partager avec vous non seulement les informations les plus importantes mais aussi d'évoquer le rôle de ces personnes qui sont au front. Nous aurions notamment aimé vous parler du personnel du SAMU et du CHU dont le quotidien a été bousculé par cette crise sanitaire sans précédent contemporain et qui sont mobilisés en dépit des risques et du manque de moyens. Malgré nos très nombreuses sollicitations, nous n'avons malheureusement jamais réussi à obtenir l'accord du CHU pour une telle couverture. Contrairement à ce qui se passe dans les autres CHU de France, pourtant en situation beaucoup plus tendue qu'à La Réunion.

Plus de 10.000 morts en France, le confinement encore resserré

Face à l'épidémie de coronavirus qui a tué plus de 10.000 personnes dans l'Hexagone et mis à genoux l'économie, avec un salarié du privé sur quatre au chômage partiel, les Français sont plus que jamais appelés à respecter au maximum le confinement, entré dans sa quatrième semaine.

Sondage : comptez-vous fêter Pâques malgré le confinement ?

Cette année, la fête de Pâques se déroulera dans des conditions bien particulières. Les Réunionnais sont encore confinés chez eux, et aucune case de l'attestation dérogatoire de sortie n'est prévue pour cette fête aussi bien chrétienne que dédiée aux plus gourmands. Il est cependant toujours possible de célébrer Pâques à la maison, encore faut-il avoir préalablement acheté du chocolat pour l'occasion. Comptez-vous fêter Pâques malgré le confinement ? C'est la question que nous posons dans notre sondage de ce jour sur nos réseaux sociaux(Photo rb/www.ipreunion.com)

La pa Météo France i di, sé zot i di – Quelques petites averses et des températures de saison

Matante Rosina toujours bien confinée chez elle bien regardé le fond de sa tasse de café. Elle a vu qu'il y aura quelques petites averses ce mercredi 8 avril 2020. Cela lui fait bien plaisir puisque ces pluies vont rafraîchir un peu les températures qui restent de saison. Et chez vous quel temps fait-il ?