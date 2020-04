Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 58 minutes

Le 3 avril 2020, un communiqué de presse informait du retrait et rappel des oeufs de marques Bonèr de grand Ilet et Z'oeuf Bio 974 porteur des codes oeufs n°0FRJHO01 et 0FRJHU03 (toute DCR sont concernées). "Suite à de nouveaux résultats d'analyse positif en Salmonelle typhimurium, portés à la connaissance des services de l'État ce jour, il est procédé au retrait et rappel des oeufs en complément de ceux précédemment concernés" indique la préfecture ce mercredi matin 8 avril

