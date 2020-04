Ce mardi 7 avril 2020 à 12h50 "le groupe d'intervention de neutralisation, enlèvement et destruction des explosifs (GrIN NEDEx) des forces armées dans la zone sud de l'océan Indien (FAZSOI) a été mis en alerte suite à la découverte d'un objet ressemblant à une grenade sur le tapis de tri des déchets de l'entreprise de tri Cyclea du Port, par un personnel de l'entreprise" notent les forces armées de la zone sud de l'océan Indien (Fazsoi). La grenade a été détruite sans dommage pour le site où elle se trouvait. Nous publions ci-dessous le communiqué des Faszoi (Photo Fazsoi)

"Alors que les armées sont actuellement mobilisées dans le cadre de l’opération Résilience afin d’aider la population en apportant des moyens et des savoir-faire aux autorités civiles dans cette crise sanitaire sans précédent, l’opération Résilience ne remet pas en cause l’engagement et l’action des armées françaises pour protéger les Français, sur le territoire national, comme en opération extérieure.

Ainsi, le 07 avril 2020, à 12h50, le groupe d’intervention de neutralisation, enlèvement et destruction des explosifs (GrIN NEDEx) des forces armées dans la zone sud de l’océan Indien (FAZSOI) a été mis en alerte suite à la découverte d’un objet ressemblant à une grenade sur le tapis de tri des déchets de l’entreprise de tri CYCLEA du Port, par un personnel de l’entreprise.

Arrivée sur les lieux à 13h20, l’équipe NEDEx prend contact avec le responsable de la chaîne de tri qui a déjà fait évacuer ses installations ainsi qu’avec l’officier de police judiciaire, responsable du périmètre de sécurité. Les éléments du service départemental d’incendie et de secours de La Réunion (SDIS 974) arrivent peu de temps après.

L’objet est identifié par l’équipe : il s’agit d’un modèle de grenade défensive française historique. Une zone de destruction est préparée à proximité du lieu de découverte et la munition est détruite à 14h35.

La protection du territoire nationale dans le domaine IEEI (intervention sur engin explosif improvisé) sur les emprises ne relevant pas du ministère des armées est du ressort de la sécurité civile. A défaut de service de déminage civil à La Réunion, la Défense apporte son savoir-faire et remplit cette mission à travers l’action du GrIN NEDEx.

Le GrIN NEDEx est aux ordres de l’état-major des FAZSOI et agit sous le contrôle opérationnel du commandant supérieur (COMSUP), il intervient dans le secteur civil sur une demande de concours envoyée par la préfecture au COMSUP, en coordination avec les services de l’Etat (pompiers, police, gendarmerie), en charge d’assurer un dispositif de sécurité (balisages, évacuation…). Composé de spécialistes des trois armées lui permettant d’intervenir dans tous les milieux, le GrIN NEDEx assure une astreinte 24h/24 - 7J/7 et est capable d’intervenir rapidement sur les territoires de La Réunion, Mayotte et Iles Eparses".