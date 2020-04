Publié il y a 20 minutes / Actualisé il y a 20 minutes

Le préfet de La Réunion, Jacques Billant, adresse ses plus sincères condoléances à la famille et aux proches de Robert Chaudenson, premier lexicographe et linguiste du créole réunionnais, décédé le 7 avril 2020 à Aix en-Provence.

