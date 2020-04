BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce vendredi matin 10 avril 2020



- Covid-19 : 376 cas à La Réunion et un confinement qui se durcit

- Mais pourquoi tant de mystères de la part de l'ARS...

- Covid-19 : au moins 12.210 morts en France

- Gestion du covid-19 : voici ce que le CHU accepte de nous montrer

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Du vent et du soleil

Covid-19 : 376 cas à La Réunion et un confinement qui se durcit

La Réunion compte 376 cas de covid-19 depuis le début de l'épidémie, et la situation de "plateau" se confirme malgré une légère hausse du bilan quotidien ce jeudi 9 avril avec 14 nouveaux cas annoncés. Seules 3 personnes sont en réanimation désormais. L'ARS annonce également que 199 personnes sont guéries. Un premier centre d'hébergement covid-19 est en réflexion du côté des autorités sanitaires pour être en mesure d'accueillir les patients contaminés pour lesquels le confinement à domicile est difficile. Le confinement va être officiellement prolongé au-delà du 15 avril, Emmanuel Macron s'exprimera à ce sujet lundi. Le confinement, lui, se durcit avec l'annonce de la préfecture de fermer toutes les boutiques et magasins dès 19h à compter de ce vendredi 10 avril. Suivez notre live

Mais pourquoi tant de mystères de la part de l'ARS...

L'article d'Imaz Press paru ce mercredi 8 avril sur l'impossibilité de réaliser un reportage au CHU a retenu l'attention des professionnels de santé. Ils ont nombreux à souligner la communication opaque de l'ARS vis-à-vis des différentes professions et cette volonté clairement affichée et même assumée d'en dire le moins possible sur l'état de l'épidémie de covid-19 à La Réunion. Reste à connaître le pourquoi de tous ces mystères autour de la gestion de crise sanitaire. Laquelle mérite pourtant la plus grande transparence

Covid-19 : au moins 12.210 morts en France

Le bilan humain s'est encore alourdi, avec au moins 12.210 morts depuis début mars, dont 8.044 à l'hôpital, soit 412 de plus de 24 heures, et le reste notamment dans les maisons de retraite médicalisées (Ehpad).

Gestion du covid-19 : voici ce que le CHU accepte de nous montrer

Alors que l'agence régionale de santé finissait tout juste sa conférence de presse, le CHU nous a fait un joli cadeau ce jeudi 9 avril 2020 dans la soirée : l'envoi d'un "reportage" réalisé "dans les coulisses" de l'hôpital. Après nos nombreuses demandes et relances afin de pouvoir nous-mêmes nous rendre dans ces fameux coulisses, voilà qu'en plus d'un refus nous constatons que le CHU s'est chargé de la besogne. Voici donc le reportage en question, à savoir ce que le CHU accepte de nous montrer.

La pa Météo France i di, sé zot i di – Du vent et du soleil

Matante Rosina est contente d'être confinée, elle a vu qu'il y aura du vent ce vendredi 10 avril 2020 et elle se dit que sans confinement elle aurait dû faire un double noeud au ruban de sa capeline. Notre gramoune a aussi vu qu'il y aura du soleil. Et chez vous que dit le ciel ?