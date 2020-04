Publié il y a 5 heures / Actualisé il y a 25 minutes

BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce samedi matin 11 avril 2020



- 382 cas confirmés à La Réunion, dont 3 personnels soignants en EHPAD

- Coronavirus : plus de 100.000 morts dans le monde

- Traitement contre le covid-19 : des pistes françaises prometteuses

- L'histoire revistée d'Edmond Albius, l'esclave scientifique

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Les températures sont fraiches le matin et plus chaudes l'après-midi

