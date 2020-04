Publié il y a 32 minutes / Actualisé il y a 27 minutes

Alors que la dengue continue de sévir sur le territoire, les dépôts sauvages sont toujours et encore là. "En cette période de confinement les gens nettoient les cours et ne respectent pas le calendrier" se désole l'administrateur de Band Cochon. Lui même a fait plus de 25 photos dans un rayon de 1 km autour de chez lui. Les dépôts restent plus de 15 jours en général et les quelques personnes surprises par les photographes ne semblent pas comprendre ce qu'elles font de mal... 96 photos ont encore été prises cette semaine.

