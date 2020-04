BONJOUR - Voici les titres à la une de cette matinée du dimanche 12 avril 2020 :



- 388 cas de covid-19 à La Réunion, pas de résidents contaminés en EHPAD

- Dépister les voyageurs à l'hôtel ou non, telle est la question

- Le casse-tête des sportifs réunionnais pour garder la forme

- Joyeuses Pâques, malgré le confinement

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Nuageux le matin, éclaircies en fin de journée

388 cas de covid-19 à La Réunion, pas de résidents contaminés en EHPAD

A ce jour on compte 388 cas de covid-19 avec 6 nouveaux cas annoncés ce samedi 11 avril. La situation plateau se confirme : le bilan quotidien continue d'augmenter mais plus lentement. Trois personnes sont toujours en réanimation. Le nombre de cas autochtones, par contre, a bien augmenté, passant à 35 personnes. L'ARS et la préfecture signalent également que suite à la détection de personnels contaminés en EHPAD, une série de tests a été menée : aucun résident n'est positif. Côté confinement, les fêtes de Pâques vont se dérouler dans la plus stricte intimité et les Réunionnais s'organisent en conséquence. Ce samedi, les gendarmes ont vérifié que les nouvelles règles étaient respectées en arpentant les plages, désormais interdites par arrêté préfectoral. Suivez notre live

Dépister les voyageurs à l'hôtel ou non, telle est la question

Complications, incertitudes et cafouillages ce samedi 11 avril autour de la sortie de quatorzaine des voyageurs arrivés le 31 mars à La Réunion... Ces passagers, accueillis à l'hôtel pour un confinement strict comme c'est désormais la règle, vont pouvoir sortir ce mardi 14 avril. Et depuis ce vendredi, les règles se précisent : la ministre des Outre-mer en personne a déclaré que ces voyageurs seraient dépistés en fin de quatorzaine. Pourtant plusieurs voyageurs confinés ont reçu une note de la préfecture leur indiquant qu'ils seront contactés ultérieurement pour se faire dépister, une fois rentrés chez eux, donc. Une note qui n'aurait jamais du être envoyée, indique la préfecture, qui parle d'une "erreur". Mais l'option de dépister les voyageurs plusieurs jours après leur sortie d'hôtel, elle, est bien réelle.

Le casse-tête des sportifs réunionnais pour garder la forme

Confinés comme l'ensemble de la population, les sportifs de haut-niveau tentent de rester actifs comme ils le peuvent. Privés de leur tapis de combat, leur bassin, leur piste de course ou encore leur spot de surf, ils rivalisent d'ingéniosité pour ne pas perdre la forme au sortir du confinement. Une tâche qui n'est pas des plus aisées lorsqu'on regorge d'énergie à dépenser et qu'on se retrouve coincé à domicile, pour une durée indéterminée.

Joyeuses Pâques, malgré le confinement

Tous coincés à la maison, les cloches de Pâques devraient nous trouver facilement ! Alors faut-il fêter Pâques cette année, alors qu'on n'a pas le coeur aux réjouissances ? Malgré le confinement et le virus, Pâques est peut-être l'occasion de donner à cette fête un sens tout particulier que l'on soit croyant ou simplement attaché à cette belle tradition. Joyeuses Pâques à toutes et à tous !

La pa Météo France i di, sé zot i di - Nuageux le matin, éclaircies en fin de journée

Il va pleuvoir dans l'est, c'est Matante Rosina qui le dit... Mais en même temps, sommes-nous étonnés ? La région du volcan sera encore bien arrosée et dans le sud ce sera plutôt dégagé. C'est plutôt en fin de journée que le soleil recommencera à pointer le bout de son nez. Mais il fera bon et, confinée, Matante Rosina s'autorisera sans doute un peu de jardinage pour s'occuper, les températures vont osciller entre 26 et 32 degrés. Attention au coup de chaud !