Publié il y a 41 minutes / Actualisé il y a 9 heures

Il va pleuvoir dans l'est, c'est Matante Rosina qui le dit... La région du volcan sera encore bien arrosée et dans le sud ce sera plutôt dégagé. C'est plutôt en fin de journée que le soleil recommencera à pointer le bout de son nez. Mais il fera bon et, confinée, Matante Rosina s'autorisera sans doute un peu de jardinage pour s'occuper, les températures vont osciller entre 26 et 32 degrés. Attention au coup de chaud ! (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

