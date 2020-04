Deux zones suspectes se développent dans l'océan Indien. Une première à l'est du bassin, la seconde au sud des Chagos. Dans les deux cas, La Réunion est épargnée pour le moment, et aucune des deux zones ne semble menacer notre île dans les jours qui viennent. (Photo : Mtotec)

Deux zones suspectes se développent dans l'océan Indien. Une première à l'est du bassin. La Réunion en est encore très loin. Le système se déplace vers notre zone et pourrait y entrer à partir de ce lundi 13 avril. Le risque de formation d'une tempête tropicale modérée sur l'est du bassin devient modérée partir de mardi 14 avril.

La seconde zone se trouve au sud immédiat des Chagos, il s'agit d'une petite circulation dépressionnaire. Le risque de formation d'une tempête tropicale modérée au sud des Chagos sera faible en début de semaine.

Toute l'actualité sur l'activité cyclonique en cours est à consulter sur le site de Météo France.

