BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce lundi matin 13 avril 2020



- Covid-19 : un seul nouveau cas confirmé ce dimanche à La Réunion, 389 au total

- Coronavirus : Pâques désertes, Boris Johnson quitte l'hôpital

- Masques : chacun se protège à sa manière

- Fin 2019, la conjoncture économique était positive à La Réunion

- La pa Météo France i di, sé zot i di - De la pluie pour le lundi de Pâques

Covid-19 : un seul nouveau cas confirmé ce dimanche à La Réunion, 389 au total

Ce dimanche 12 avril, un seul nouveau cas de covid-19 a été confirmé à La Réunion. Le total passe donc à 389 personnes contaminées depuis le début de l'épidémie. C'est le bilan quotidien le plus bas depuis mi mars, soit depuis le début du confinement. Un signe positif qui ne doit en aucun cas pousser les Réunionnais à recommencer à sortir, le confinement reste plus que jamais de mise. Ce lundi 13 avril, lundi de Pâques que les Français vont passer confinés comme ce dimanche, le président Emmanuel Macron doit faire plusieurs annonces lors d'une allocution télévisée sur les nouvelles mesures mises en place pour le confinement, qui devrait être prolongé au-delà du 15 avril.

Coronavirus : Pâques désertes, Boris Johnson quitte l'hôpital

Confinés comme la moitié de l'humanité, des centaines de millions de chrétiens ont célébré dimanche Pâques dans des conditions inédites. La pandémie du coronavirus n'épargnant personne, pas même les puissants comme le Premier ministre britannique Boris Johnson qui s'en est sorti de son propre aveu de justesse, et a quitté l'hôpital.

Masques : chacun se protège à sa manière

L'épidémie de covid-19, bien que ralentie, se poursuit à La Réunion. Le confinement reste nécessaire et obligatoire ainsi que le respect des gestes barrières. La pénurie de masques reste un sujet central sur l'île comme ailleurs, alors que les commandes de l'ARS sont jugées insuffisantes et que celles de la Région et du Département ne sont pas encore arrivées. Les personnels soignants sont bien sûr prioritaires pour la réception de ces masques, FFP2 ou chirurgicaux. La population, elle, se protège donc comme elle peut. De la visière au bout de tissu en passant par des masques faits maison et customisés, retrouvez ici en diaporama photo toutes les façons de se protéger et de protéger les autres.

Fin 2019, la conjoncture économique était positive à La Réunion

L'INSEE (Institut national de la statistique et des études économiques), publie les résultats des études de la conjoncture économique à La Réunion au dernier trimestre de l'année 2019. Avant la crise du coronavirus, le bilan était plutôt positif sur l'île. L'INSEE a observé une augmentation des créations d'entreprises, de la fréquentation hôtelière, ainsi que de l'emploi salarié

La pa Météo France i di, sé zot i di – De la pluie pour le lundi de Pâques

Matante Rosian a vu que la pluie va s'inviter pour ce lundi matin de Pâques du 13 avril 2020. Le soleil sera de retour dans l'après-midi selon notre gramoune. Elle ajoute que la mer sera agitée surtout dans le sud où une houle de 2,5 mètres est attedue. Tout cela est vrai chez vous ?