Deux nouveaux cas de Covid-19 à La Réunion, 391 patients au total

Ce lundi 13 avril, deux nouveaux cas de covid-19 ont été confirmés à La Réunion. Le total passe donc à 391 personnes contaminées depuis le début de l'épidémie. Ce bilan confirme le relatif plateau, après qu'un seul nouveau cas ait été recensé la veille. Un signe positif qui ne doit en aucun cas pousser les Réunionnais à recommencer à sortir, le confinement reste plus que jamais de mise. Le président de la République Emmanuel Macron a annoncé son prolongement jusqu'au lundi 11 mai. Date butoir à partir de laquelle une sortie de crise progressive est envisagée. Il a informé dans la foulée de la réouverture progressive des écoles, collèges et lycées se ferait à partir du 11 mai. Pour l'enseignement supérieur, il n'y aura pas de cours physiques avant l'été. Des aides à destination des familles à revenus modestes, des entreprises et des étudiants précaires sont à venir.

Coronavirus: plus de 117.000 morts dans le monde

La pandémie de nouveau coronavirus a fait au moins 117.752 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles lundi à 19H00 GMT. Plus de 1.889.410 cas ont été diagnostiqués dans 193 pays et territoires depuis le début de l'épidémie. Les Etats-Unis sont le pays le plus touché, avec 22.935 décès pour 568.176 cas. Suivent l'Italie avec 20.465 morts, l'Espagne (17.489 morts), la France (14.967 morts) et le Royaume-Uni (11.329 morts).

Pouttandou vajtoukal ! Bonne année 5121 !

Ce mardi 14 avril 2020, les Réunionnais d'origine tamoule célèbrent le début de l'année 5120. Mesures de confinement obligent, ce nouvel an est célébré de manière inédite. Tous les rassemblements, y compris religieux, sont interdits, les lieux de cultes sont fermés c'est donc en famille et chez eux que les fidèles vont fêter l'arrivée de la nouvelle année.

Covid-19 : Emmanuel Macron annonce une sortie de crise progressive à partir du 11 mai

S'exprimant pour la quatrième fois depuis le début de la crise sanitaire, le président de la République Emmanuel Macron a d'abord tenu, ce lundi 13 avril 2020 à remercier les personnels soignant, signalant que "les hôpitaux français ont réussi à soigner tout ceux qui s'y présentaient". "Les résultats sont là ", déclare le chef de l'Etat qui reconnaît que "le moment a révélé des failles, des insuffisances" notamment dans le stock d'équipements médicaux pour faire face au coronavirus. L'annonce principale de son allocution est celle du déconfinement progressif qui débutera à partir du lundi 11 mai.

Pour que confinement ne rime pas avec dépression et stress

La crise sanitaire que nous vivons actuellement confronte l'ensemble des Français à l'incertitude, voire, pour bon nombre, à un sentiment d'angoisse et d'insécurité. L'épidémie du Covid-19 pourrait avoir plus d'impact qu'on ne le pense. Dépression, anxiété, stress, trouble du sommeil et troubles alimentaires : l'isolement forcé peut avoir des conséquences négatives sur notre santé mentale. Si la situation actuelle est inédite par son ampleur, l'expérience de professionnel nous éclaire sur les risques et les manières de s'en prémunir.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Le vent souffle à nouveau sur La Réunion

Ça souffle ce mardi 14 avril sur l'île notamment à Saint-Pierre ou Saint-Denis. Quelques petites averses passagères peuvent être observées dans l'après-midi, dans l'est, mais rien de bien méchant nous prévient Matante Rosina. Et puis un peu d'eau ça ne peut pas faire de mal. La soirée sera plus pluvieuse d'ailleurs notamment sur Sainte-Rose et Saint-Philippe. Et chez vous c'est comment ?