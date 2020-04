Publié il y a 9 minutes / Actualisé le Dimanche 12 Avril à 18H56

Ça souffle ce mardi 14 avril sur l'île notamment à Saint-Pierre ou Saint-Denis. Quelques petites averses passagères peuvent être observées dans l'après-midi, dans l'est, mais rien de bien méchant nous prévient Matante Rosina. Et puis un peu d'eau ça ne peut pas faire de mal. La soirée sera plus pluvieuse d'ailleurs notamment sur Sainte-Rose et Saint-Philippe. Et chez vous c'est comment ? (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

