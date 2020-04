BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce mercredi matin 15 avril 2020



- Covid-19 : première journée sans nouveau cas confirmé depuis le début del l'épidémie

- Reprise des cours le 14 mai : une décision qui alertent les parents d'élèves

- Les acteurs de l'économie réunionnaise réagissent aux annonces du président

- Sondage : le retour des enfants à l'école le 11 mai, une bonne idée ?

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Le vent souffle toujours

Covid-19 : première journée sans nouveau cas confirmé depuis le début del l'épidémie

Ce mardi 14 avril 2020, La Réunion a connu sa première journée sans nouveau cas confirmé depuis le début de l'épidémie dans l'île. Une bonne nouvelle alors que le déconfinement a été annoncé ce lundi pour le 11 mai prochain. Si la date reste encore hypothétique, Emmanuel Macron ayant insisté sur la nécessité de continuer sur la lancée du confinement actuelle, la tendance semble au ralentissement de l'épidémie sur notre territoire. 141 personnes ont quitté les centres de quatorzaine après avoir été testées négatives au virus. D'autres sorties sont prévues pour les jours à venir

Le virus a tué près de 124.000 dans 193 pays et territoires

La pandémie a fait au moins 123.920 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mardi à 19H00 GMT. Plus de 1.961.950 cas ont été diagnostiqués dans 193 pays et territoires depuis le début de l'épidémie.

Reprise des cours le 14 mai : une décision qui alertent les parents d'élèves

Alors que la rouverture progressives des écoles à partir du 11 mai a été annoncée ce lundi 13 avril 2020 par Emmanuel Macron, la mise en place de cette annonce soulève de nombreuses questions : comment sera organisée la rouverture ? Combien d'élèves seront présents par classe ? Des masques seront-ils obligatoires - et si oui, y en aura-t-il assez ? De nombreux parents se sont d'ailleurs manifestés sur les réseaux sociaux, affirmant qu'ils n'enverraient pas leurs enfants à l'école le 11 mai - le 14 à La Réunion, les fédérations de parents et syndicats s'interrogent sur la pertinence de la mesure.

Les acteurs de l'économie réunionnaise réagissent aux annonces du président

La crise sanitaire frappe de plein fouet les entreprises françaises et réunionnaises. Lors de son allocution du lundi 13 avril 2020, Emmanuel Macron a fait plusieurs annonces sur le plan économique, notamment une simplification et un accroissement des aides. Le président de la République a annoncé la prolongation du confinement jusqu'au lundi 11 mai. Ces quatre semaines de blocage supplémentaires, vont évidemment mettre beaucoup d'entreprises en difficulté. Aussi, le chef de l'Etat a détaillé de nouvelles mesures d'aides aux entreprises qui entreront prochainement en application. Les représentants de tissu économique réunionnais réagissent.

Sondage : le retour des enfants à l'école le 11 mai, une bonne idée ?

Emmanuel Macron l'a annoncé ce lundi 13 avril 2020 : les cours reprendront progressivement à partir du lundi 11 mai. Une annonce pour le moins étonnante, alors que les bars, restaurants, et autres lieux de rassemblements resteront, eux, fermés. Si toutes les écoles ne rouvriront pas simultanément, et que la rentrée ne sera pas obligatoire, Jean-Michel Blanquer a insisté sur l'importance de laisser la possibilité aux élèves de retrouver les bancs de l'école. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

La pa Météo France i di, sé zot i di – Le vent souffle toujours

Il fera beau ce mercredi 15 avril 2020 croit savoir Matante Rosina toujours bien tranquillement confinée chez elle avec Miyu son matou et Nounette sa poule. Notre gramoune prévoit aussi que le vent va continuer à souffler en rafales de 70 km/h environ sur Saint-Pierre et Saint-Denis. Elle vous demande de bien épingler votre linge sur la corde si vous faites une lessive. Matante Rosina a aussi vu que la mer sera très agitée le long de la côte entre Saint-Joseph et Sainte-Rose en passant par Saint-Philippe. Et chez vous que dit la météo ?