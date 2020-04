Publié il y a 17 minutes / Actualisé il y a 7 minutes

Nouveau coup dur pour la Nouvelle route du littoral. Le Conseil d'Etat a rejeté ce mardi soir 14 avril 2020 les pourvois du ministère de l'Agriculture, de la Région Réunion et d'une société de travaux publics et a confirmé la suspension de ce chantier qui semble plus que jamais sans fin (Photo rb/www.ipreunion.com)

