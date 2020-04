Publié il y a 49 minutes / Actualisé il y a 47 minutes

La Chambre d'agriculture informe ses ressortissants et l'ensemble du monde agricole de l'existence de mails frauduleux estampillé "Finances Publiques" et intitulé "Avis de remboursement" qui circulent actuellement à destination des exploitants agricoles. Attention document est un faux et relève de l'arnaque, souligne la Chambre verte

