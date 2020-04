Publié il y a 40 minutes / Actualisé le Lundi 13 Avril à 07H31

Il fera beau ce mercredi 15 avril 2020 croit savoir Matante Rosina toujours bien tranquillement confinée chez elle avec Miyu son matou et Nounette sa poule. Notre gramoune prévoit aussi que le vent va continuer à souffler en rafales de 70 km/h environ sur Saint-Pierre et Saint-Denis. Elle vous demande de bien épingler votre linge sur la corde si vous faites une lessive. Matante Rosina a aussi vu que la mer sera très agitée le long de la côte entre Saint-Joseph et Sainte-Rose en passant par Saint-Philippe. Et chez vous que dit la météo ? (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

