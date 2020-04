BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce jeudi matin 16 avril 2020



Pas de nouveau cas de covid-19 à La Réunion, le gouvernement détaille son plan d'urgence

La Réunion affiche un deuxième jour sans nouveau cas confirmé de covid-19. Le nombre total, revu à la baisse avec un nouveau décompte, est de 390 cas depuis le début de l'épidémie. Un ralentissement du bilan quotidien qui ne signifie pas pour autant une fin de confinement. La Réunion est pour l'instant soumise aux mêmes règles que la Métropole, bien que la préfecture admette réfléchir à quelques ajustements. Ce mercredi, des précisions ont été données sur la fin du confinement, qui s'annonce progressive. Les frontières, elles, restent fermées pour le moment, notamment avec nos voisins de l'océan Indien. Le gouvernement pour sa part a détaillé son plan d'urgence, à hauteur de 110 milliards d'euros. Les bénéficiaires du RSA et de l'allocation logement notamment vont recevoir une prime, ainsi que les personnels hospitaliers. Suivez notre live

Covid-19 : plus de 131.000 décès et plus de 2 millions de personnes contaminées dans le monde

Plus de deux millions de cas du nouveau coronavirus ont été officiellement déclarés dans le monde, dont plus de 131.000 décès, selon un comptage réalisé par l'AFP mercredi à 19H00 GMT à partir de sources officielles.

Exploitation des carrières : chronologie d'un fiasco annoncé

La bataille des carrières n'en finit plus pour la Nouvelle route du littoral. Ce mardi 14 avril 2020, le Conseil d'état a annoncé avoir décidé de ne pas répondre favorablement à la demande du ministère de l'Agriculture, le conseil régional de La Réunion et la Société de concassage et de préfabrication de la Réunion, qui souhaitaient faire annuler une ordonnance ayant suspendu en avril 2019 un arrêté préfectoral autorisant à exploiter la carrière de Bois Blanc à Saint-Leu. Un nouvel échec qui vient s'ajouter aux - très - nombreux autres essuyés par les partisans de l'exploitation des carrières

Profiter du confinement pour créer votre arbre généalogique avec Geneanet

Depuis que dure le confinement, les plus actifs ont mis à profit ce nouveau temps disponible pour s'atteler à des tâches sans cesse remises à plus tard, comme le rangement des caves, greniers ou placards. En ouvrant des vieux cartons, l'on tombe parfois sur des albums photos, et des portraits en noir et blanc de parents en barboteuse, ou d'une obscure tante en plein apéro avec des amis. Un bon point de départ pour une activité très chronophage : trouver ses ancêtres et faire son arbre généalogique ! Avant d'aller harceler mémé qui trie les lentilles, ou pépé pendant sa pétanque, dirigez-vous plutôt vers le site Geneanet... Voici quelques conseils pour faire le premier pas

La pa Météo France i di, sé zot i di – Un beau soleil un peu partout sur l'île

Le soleil est bel et bine de retour ce jeudi 16 avril 2020 et cela rend toute joyeuse Matante Rosina. Notre gramoune prévoit aussi des rafales de vent soufflant à 60 km/h entre Champ Borne (Saint-André) et Saint-Denis ainsi qu'à Saint-Pierre. Tout cela est vrai chez vous ?