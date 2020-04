Publié il y a 30 minutes / Actualisé il y a 3 heures

La bataille des carrières n'en finit plus pour la Nouvelle route du littoral. Ce mardi 14 avril 2020, le Conseil d'état a annoncé avoir décidé de ne pas répondre favorablement à la demande du ministère de l'Agriculture, le conseil régional de La Réunion et la Société de concassage et de préfabrication de la Réunion, qui souhaitaient faire annuler une ordonnance ayant suspendu en avril 2019 un arrêté préfectoral autorisant à exploiter la carrière de Bois Blanc à Saint-Leu. Un nouvel échec qui vient s'ajouter aux - très - nombreux autres essuyés par les partisans de l'exploitation des carrières. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

