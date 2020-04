BONJOUR - Voici les titres développés ce vendredi matin 17 avril 2020



- 394 cas de covid-19 à La Réunion, le bilan quotidien repart à la hausse

- Le covid-19 a tué 136.320 personnes dans le monde, dont 17.920 en France

- Le dépistage massif, seul rempart contre la circulation du coronavirus

- Les taxis sont (presque) au point mort

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Le soleil se lève à l'ouest, mais pas à l'est

394 cas de covid-19 à La Réunion, le bilan quotidien repart à la hausse

Le bilan quotidien augmente à nouveau avec 4 nouveaux cas de covid-19 confirmés ce jeudi 16 avril à La Réunion. Les deux jours précédents, aucun cas n'avait été annoncé. Sur le total de cas investigués, 48 sont qualifiés d'autochtones. Le nombre de personnes en réanimation passe à 4 au lieu de 3 la veille. Le total de cas confirmés à La Réunion depuis le début de l'épidémie est de 394 et parmi eux, 237 guéris. A Mayotte le nombre de cas continue d'augmenter également. Le confinement se poursuit donc en toute logique avec quelques adaptations, plusieurs communes ont en effet annoncé l'ouverture de petits marchés supplémentaires pour subvenir aux besoins de la population et écouler les stocks des producteurs. Suivez notre live

Le covid-19 a tué 136.320 personnes dans le monde, dont 17.920 en France

Dans le monde plus de 2.135.410 cas du nouveau coronavirus ont été officiellement déclarés dans le monde, dont au mois 141.127 décès, selon un comptage AFP jeudi à 19H00 GMT à partir de sources officielles. Au moins 852 174 pesonnes ont été contaminées en Europe dont au moins 108.847 en France (dont 394 à La Réunion).

Le dépistage massif, seul rempart contre la circulation du coronavirus

L'idée se répand de plus en plus que le nouveau coronavirus continuera à circuler tant qu'un vaccin n'aura pas été mis au point. A La Réunion, 394 cas de covid-19 ont été recensés depuis le début de l'épidémie. Ainsi certains pays commencent à parler "d'immunité collective", considérée par certains comme étant le seul moyen de lutter contre la circulation du virus. Un concept qui implique d'avoir plus de la moitié de la population contaminée.

Les taxis sont (presque) au point mort

Depuis le début du mois de mars, les rues de La Réunion sont quasiment désertes. Les bruits des moteurs et des klaxons ont disparu. Absence de touristes, déplacements limités, ou rendez vous médicaux reportés,... L'activité des taxis tourne au ralenti. Aujourd'hui, ils ne sont plus qu'une petite poignée à encore travailler comme nous l'explique Jean-Louis et Olivier*, tous les deux chauffeurs sur Saint-Denis

La pa Météo France i di, sé zot i di - Le soleil se lève à l'ouest, mais pas à l'est

Matante Rosina n'est qu'à moitié heureuse ce vendredi 17 avril 2020, comme le temps qui n'est ensoleillé que pour la moitié de l'île. Les habitants du Port, Saint-Pierre et Saint-Joseph profiteront des quelques rayons depuis leur fenêtre, en cette période de confinement. Pour ceux de Sainte-Suzanne, Saint-Benoît et Saint-Philippe, le temps sera bon pour pour regarder un petit film en attendant le week-end.