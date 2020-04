BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce samedi matin 18 avril 2020



- Covid-19 : La Réunion passe la barre des 400 cas

- La maltraitance infantile en hausse depuis le début du confinement

- Plus de 2,2 millions de cas d'infection, 18.681 morts en France

- Les anesthésiques vétérinaires autorisés pour les humains en réanimation

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Du soleil, du vent et un peu de pluie

La Réunion compte désormais 402 cas de covid-19 depuis le début de l'épidémie, 8 nouveaux cas ayant été confirmés ce vendredi. Sur ce total, il faut cependant noter que 238 patients sont considérés comme guéris. Un cas a été confirmé en milieu carcéral, la personne a été prise en charge au CHU. Mayotte pour sa part compte un 4ème décès et 245 cas de covid-19. Le bilan en France ne cesse de s'alourdir avec 761 nouveaux décès dans les dernières 24 heures. Suivez notre live

Une hausse significative des signalements de maltraitance sur enfants a été observée en Métropole, depuis le début du confinement. À La Réunion, un tel constat n'est pas encore noté, mais cela est à relativiser par la difficulté des victimes, de plus en plus jeunes, à alerter sur leur situation. Il faut souvent compter sur les amis, les voisins ou même membres de la famille. Les associations réunionnaises se mobilisent pour lutter contre le fléau, en plus des numéros d'urgence (le 119, le 114 par SMS) et de la nouvelle plateforme en ligne mise en service par le gouvernement.

Nouveaux bilans, nouvelles mesures, faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19.

La surconsommation en produits anesthésiants induite par le nombre extraordinaire de patients COVID-19 placés en réanimation épuise les stocks nécessaires à la survie des malades, en France et en Europe. Pour éviter la pénurie, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a autorisé "deux médicaments à usage vétérinaire" à base de propofol et d'ordinaire prescrits sous la forme d'"émulsion injectable pour chiens et chats..."

Matante Rosina dit qu'il y en aura pour tous les goûts ce samedi 18 avril 2020. Il y aura du soleil sur l'ouest, de la pluie dans l'est, du vent sur le nord-est et le sud-ouest ainsi que des températures encore chaudes. Et chez vous, comment se passent les choses ?