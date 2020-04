Publié il y a 28 minutes / Actualisé il y a 11 heures

Matante Rosina dit qu'il y en aura pour tous les goûts ce samedi 18 avril 2020. Il y aura du soleil sur l'ouest, de la pluie dans l'est, du vent sur le nord-est et le sud-ouest ainsi que des températures encore chaudes. Et chez vous, comment se passent les choses ? (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Matante Rosina dit qu'il y en aura pour tous les goûts ce samedi 18 avril 2020. Il y aura du soleil sur l'ouest, de la pluie dans l'est, du vent sur le nord-est et le sud-ouest ainsi que des températures encore chaudes. Et chez vous, comment se passent les choses ? (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)