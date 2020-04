BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce dimanche matin 19 avril 2020



- Covid-19 : Un sans-abri testé positif au centre d'hébergement de Saint-Paul

- Près de 160.000 morts dans le monde, Trump met en garde la Chine

- "Pharamacovid" : des médecins répondent à vos interrogations

- Un collectif solidaire imprime des visières en 3D

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Des températures de saison et un petit vent

Covid-19 : Un sans-abri testé positif au centre d'hébergement de Saint-Paul

La Réunion compte désormais 407 cas de covid-19 depuis le début de l'épidémie, 5 nouveaux cas ayant été confirmés ce samedi. 2 patients sont toujours en réanimation. Un sans-abri asymptomatique a été incarcérée vendredi 17 avril au centre pénitentiaire de Domenjod. Son test de dépistage du coronavirus s'est révélé positif. Une campagne de dépistage a été menée au centre d'hébergement de Saint-Paul, où la personne contaminée était accueillie depuis le 30 mars. Mayotte pour sa part compte 9 nouveaux cas confirmés de covid-19, 254 au total. Le bilan en France s'est alourdi de 642 nouveaux décès dans les dernières 24 heures. Suivez notre live.

Près de 160.000 morts dans le monde, Trump met en garde la Chine

La pandémie de nouveau coronavirus a fait près de 160.000 morts dans le monde, et le président des Etats-Unis, pays le plus touché, a mis en garde samedi la Chine contre d'éventuelles "conséquences" si elle était "sciemment responsable" de l'épidémie.

"Pharamacovid" : des médecins répondent à vos interrogations

La société s'est fortement mobilisée durant cette période pandémique afin de fournir une information large, et objective sur les questions que se pose le grand public. Afin d'informer et d'orienter les citoyens dans la lutte contre l'épidémie, la Société Française de Pharmacologie et de Thérapeutique a mis en place en seulement quelques jours un site web sous la forme de questions/réponses, Pharmacovid.

Un collectif solidaire imprime des visières en 3D

Pour répondre aux besoins criants des travailleurs sur le terrain, un collectif de Réunionnais se mobilise pour produire et distribuer des visières imprimées en 3D. Deux semaines après sa création, 2.300 visières ont déjà été distribuées.

La pa Météo France i di, sé zot i di – Des températures de saison et un petit vent

I va faire chaud ce dimanche 19 avril 2020 nous dit Matante Rosina. Notre gramoune au aussi vu dans sa tasse à café qu'il y aura un petit vent bien agréable et une mer agitée. Tout cela est-il vrai chez vous ?