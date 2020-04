BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce lundi matin 20 avril 2020



- Coronavirus : 1 nouveau cas confirmé à La Réunion, 408 patients au total

- Réouverture progressive des écoles, port du masque dans les transports, isolement...

- Covid-19 : 80% des patients en réanimation seraient en situation de surpoids

- Conférence du presse d'Edouard Philippe : les cartes des outre-mer en sont toutes retournées

- Covid-19 : vers un allègement du confinement dans certains pays

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Quel temps fait-il chez vous ?

Coronavirus : la vie d'après ne ressemblera pas "avant longtemps" à "la vie d'avant"

Les Français ne retrouveront "pas tout de suite et probablement pas avant longtemps" leur "vie d'avant" la crise du coronavirus, a averti dimanche Edouard Philippe alors que La Réunion compte désormais 408 cas de covid-19 depuis le début de l'épidémie. Un seul nouveau cas a été confirmé ce dimanche. 2 patients sont toujours en réanimation. Mayotte pour sa part compte 17 nouveaux cas confirmés de covid-19, 271 au total. Le bilan en France s'est alourdi de 395 nouveaux décès dans les dernières 24 heures. Dimanche le Premier ministre a aussi donné des indications sur le déconfinement à venir le 11 mai prochain. La rentrée des classes n'aura lieu que pour certaines écoles notamment. Suivez avec nous l'évolution de la crise sanitaire

Réouverture progressive des écoles, port du masque dans les transports, isolement...

Sans préciser les modalité exactes des mesures annoncées par Emmanuel Macron lundi dernier, le Premier ministre Edouard Philippe et le ministre de la Santé Olivier Véran ont précisé plusieurs points lors d'un conférence de presse, ce dimanche 19 avril 2020. Parmi eux, la possible autorisation de visites dans les Ehpad dès ce lundi 20 avril, une production hebdomadaire de 17 millions de masque grand public, ou encore l'étude de réouverture des écoles pourrait par territoire ou par moitié de classe.

Covid-19 : 80% des patients en réanimation seraient en situation de surpoids

Depuis plusieurs jours, les scientifiques se penchent sur l'impact du covid-19 sur les personnes en situation de surpoids et/ou diabétiques. De nombreux patients admis en réanimation étaient en situation de surpoids ou souffraient d'obésité. Plusieurs études semblent indiquer que le nouveau coronavirus étant une maladie respiratoire, le risque de complication chez les personnes obèses est décuplé. Les personnes diabétiques en situation de surpoids sont donc également concernées. Une analyse de 2.218 cas admis dans 137 services de réanimation en France montre que 23% souffrent de diabète.

Conférence du presse d'Edouard Philippe : les cartes des outre-mer en sont toutes retournées

La Réunion, la Martinique, la Guadeloupe, Mayotte... auraient-ils fait la culbute en ces temps de pandémie ? On pourrait le croire en regardant les cartes de géographie de ces territoires présentées ce dimanche soir 19 avril lors de la conférence de presse du Premier ministre Edouard Philippe et du ministre de la santé Olivier Véran. Toutes les cartees ont été inversées. Du coup à La Réunion, leort a immigrée vers la fraîcheur de l'est et Saint-André a filé vers les plages de l'ouest. A Mayotte la Petite Terre a fait le grand bond pour passer de l'est à l'ouest de la Grande Terre. En Martinique, Fort de France a plié bagages et a quitté l'ouest pour le nord. En Guadeloupe, Basse Terre et Grande Terre ont décidé d'échanger leurs place sans. doute histoire de voir comment se passent les choses ailleurs. Mais pourquoi un tel retournement ?

Covid-19 : vers un allègement du confinement dans certains pays

Les mesures de confinement prises dans plusieurs grands pays occidentaux pour endiguer la pandémie de coronavirus semblaient dimanche porter leurs fruits, au point que leur allègement est à l'ordre du jour, avec prudence et à plus ou moins brève échéance. La pandémie a fait plus de 164.000 morts dans le monde, dont près des deux tiers en Europe, depuis son apparition en Chine en décembre dans la ville de Wuhan (centre), selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles dimanche à la mi-journée.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Quel temps fait-il chez vous ?

Matante Rosina est un peu fatiguée ce lundi matin 20 avril 2020. Elle n'a pas se pencher sur le temps du jour. Pouvez-vous l'aider et lui dire quel temps, il faut chez-vous ?