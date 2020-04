Publié il y a 55 minutes / Actualisé il y a 54 minutes

Fermé jusqu'à nouvel ordre, le café culturel de Saint-Benoît continue de vibrer au rythme de la musique en proposant des concerts en live sur Facebook tous les vendredis à 20h. Le Bisik explique sa démarche : "nous continuons d'accompagner les artistes que nous avions programmés durant cette période en essayant de les reprogrammer, malgré les incertitudes liées au confinement, et tentons d'offrir au public des propositions originales et de partager les initiatives des artistes d'ici et d'ailleurs via les réseaux sociaux". (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

