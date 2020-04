Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 14 minutes

La Maison familiale rurale (MFR) est une association de familles, agréée par le Ministère de l'Agriculture pour être centre de formation par alternance. Parmi les formations dispensées à la MFR de la Plaine des Palmistes, deux diplômes sont préparés : le CAP services aux personnes et vente en espace rural et le bac pro conduite et gestion de l'exploitation agricole

