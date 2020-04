Publié il y a 22 minutes / Actualisé il y a 17 minutes

L'épidémie de dengue poursuit sa progression sur l'ensemble du territoire. Depuis début mars, on enregistre une hausse significative de formes graves et plusieurs décès imputés à la dengue sont à déplorer. Les agents de la lutte anti-vectorielle de l'ARS intensifient leurs interventions autour des quartiers les plus touchés. Depuis le début de l'année 2020, on dénombre 3.163 cas de dengue confirmés (ce chiffre ne prend en compte que les patients qui ont consulté leur médecin et pour lesquels une confirmation biologique a été obtenue), 292 hospitalisations dont 19 patients admis en réanimation et 12 décès (dont 5 à domicile). (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

