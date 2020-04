BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce mardi matin 21 avril 2020



- 408 cas de covid-19 à La Réunion, la barre des 20.000 morts franchie en France

- Dengue et covid-19 : attention à la double peine

- Qui remplacerait qui si des hauts dirigeants français étaient contaminés

- Cilaos : les employés communaux priés de revenir travailler

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Des petites averses dans les hauts

408 cas de covid-19 à La Réunion, la barre des 20.000 morts franchie en France

Ce lundi, aucun nouveau cas de covid-19 n'a été annoncé à La Réunion. Le bilan est toujours de 408 cas depuis le début de l'épidémie, parmi eux, 238 guéris selon les décomptes des infectiologues. Deux personnes sont toujours au service de réanimation. Par ailleurs, aucun autre sans-abri testé au centre d'hébergement touché par une personne contaminée n'a été testé positif. Si certains pays ont commencé à appliquer un déconfinement progressif, le confinement reste de mise en France. A La Réunion, plus de 10.000 demandes d'activité partielle ont d'ailleurs été enregistrées. La commune de Cilaos, elle, a décidé d'un retour à la normale dans ses services dès cette semaine. Suivez notre live

Dengue et covid-19 : attention à la double peine

Alors qu'une date de déconfinement progressif a été annoncée par le gouvernement, un mot d'ordre a semblé ressortir du discours d'Edouard Philippe ce dimanche 19 avril 2020 : la responsabilité personnelle. Il en viendra à chacun de respecter les gestes barrières, à éviter les rassemblements trop importants, et à cohabiter avec le virus. Mais sur une île où la circulation de la dengue n'a pas disparu en deux ans, malgré les nombreux appels à la responsabilité de chacun, le respect de telles mesures semble être perdu d'avance

Qui remplacerait qui si des hauts dirigeants français étaient contaminés

Le Premier ministre britannique Boris Johnson, contaminé par le coronavirus, est sorti de l'hôpital dimanche 12 avril 2020. Il avait été admis en soins intensifs une semaine plus tôt, après l'aggravation de ses symptômes persistants. Depuis son hospitalisation, c'est son ministre des Affaires étrangères et Premier secrétaire d'Etat Dominic Rabb qui assure l'intérim. Que se passerait-il en France si le président de la République Emmanuel Macron ou le Premier ministre Édouard Philippe n'étaient plus en capacité d'exercer leurs fonctions ? Quid des présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale ? Les réponses ne sont pas aussi claires qu'on peut le penser.

La France passe la barre des 20.000 morts du Covid-19

"Un cap symbolique et particulièrement douloureux": la France a dépassé lundi soir les 20.000 morts depuis le début de l'épidémie de coronavirus, mais la pression continue toutefois de s'alléger sur les hôpitaux.

Cilaos : les employés communaux priés de revenir travailler

Alors que la période de confinement a été prolongée par le gouvernement jusqu'au 11 mai, la commune de Cilaos a pris la décision de faire revenir ses agents à compter de ce lundi 20 avril. Dans un e-mail transmis aux différents services de la mairie par la Direction générale des services, il est stipulé que la collectivité a organisé la reprise normale du travail et que l'ensemble des employés doivent être à leur poste dès cette semaine. La mairie assume cette reprise pour permettre aux agents en télétravail d'éviter les problèmes de connexion internet, également pour préparer la réouverture potentielle des écoles mi-mai. Des masques et du gel hydroalcoolique doivent être disponibles pour l'ensemble des agents.

La pa Météo France i di, sé zot i di – Des petites averses dans les hauts

Matante Rosina a bine regardé tout au fond de sa tasse à café. Elle a vu qu'il fera plutôt beau temps ce mardi 21 avril 2020. Elle a vu aussi qu'il y aura quelques petites averses dans les hauts et que la mer sera agitée. Tout cela est vrai chez vous ?