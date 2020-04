Publié il y a 34 minutes / Actualisé il y a 32 minutes

MEDEVAC réussie pour le Panther et l'équipe médicale du Floréal. Lundi 20 avril 2020, le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) Réunion a sollicité les forces armées dans la zone sud de l'océan Indien (FAZSOI) et l'hélicoptère de type Panther du détachement 36F affecté sur la frégate de surveillance Floréal pour une évacuation médicale (MEDEVAC) sur le navire de type vraquier AVALON à 70 nautiques au large des côtes de La Réunion. Un marin en train de faire un malaise cardiaque a pu efficacement être transféré au CHU. Nous publions ci-dessous le communiqué des FAZSOI. (Photos FAZSOI)

