Covid-19 : 410 cas confirmés à La Réunion, 6% de la population française contaminée

La Réunion compte 2 nouveaux cas de covid-19 depuis ce mardi 21 avril, portant le total à 410 cas depuis le début de l'épidémie. Deux personnes sont toujours en réanimation. Suite à un travail d'analyse, l'Institut Pasteur a annoncé que près de 6% de la population française serait contaminée d'ici le 11 mai, fin théorique du confinement en France. Un chiffre qui montre que peu de gens seront immunisés contre le virus, ce qui fait craindre une seconde vague épidémique. Les questions sont nombreuses concernant le déconfinement et plusieurs élus pointent peu à peu du doigt le risque encouru en rouvrant les écoles et en permettant aux Réunionnais de sortir à nouveau. Suivez notre live

Confinement : fruits, légumes, plateaux-repas, tout s'achète et se livre en ligne

Il ne fait aucun doute que la crise provoquée par la pandémie de coronavirus a crée un climat commercial incroyablement difficile. A La Réunion, comme ailleurs dans le monde, les commerçants sont confrontés à de nouveaux défis, avec la fermeture de leurs établissements et le confinement des clients chez eux. Pour lutter contre une perte importante de leur activité, des plateformes en ligne ont vu le jour. Accessibles depuis La Réunion puisque se rapportant à des surfaces de vente locales, ces sites ont pour vocation de mettre en contact commerçants et consommateurs. De l'alimentation au bricolage en passant par la vente de vêtements, ces nouvelles dispositions répondent aux mesures imposées par le confinement.

L'épidémie ralentit, le gouvernement planche toujours sur le déconfinement

Le gouvernement planchait toujours mardi sur son plan en vue du déconfinement annoncé à partir du 11 mai, avec notamment l'étalement des retours à l'école, alors que le bilan de l'épidémie de coronavirus approche des 21.000 morts.

Sondage koz azot : faut-il rouvrir tous les commerces à partir du 11 mai ?

Le confinement doit normalement se terminer le 11 mai en France, Métropole comme Outre-mer. Une date théorique pour l'instant, à partir de laquelle les Réunionnais pourraient recommencer à sortir de chez eux, dans la plus grande sécurité et dans le respect des gestes barrières. Les écoles pourraient rouvrir progressivement, notamment les classes de grande section, CP et CM2, a indiqué le ministre de l'Education nationale. Mais les commerces, eux, pourraient bien ne pas rouvrir avant un long moment. Restaurants, loisirs, sports... le préfet de La Réunion l'a déjà indiqué, ce n'est pas pour tout de suite. Pourtant beaucoup réclament une réouverture encadrée, pour permettre à l'économie locale de souffler un peu.

La pa Météo France i di, sé zot i di – Du bleu le matin, du gris l'après-midi

Matante Rosina est toujours tranquillement confinée chez elle, bien à l'abri des attaques du virus. Elle a donc tout le temps qu'il faut pour regarder au fond de sa marmite. Pour ce mercredi 22 avril 2020 elle a vu qu'il y aura du soleil le matin et de la pluie l'après-midi. Ces prévisions sont-elles vraies chez vous ?